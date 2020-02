De enorme windsnelheden van storm Ciara hebben de commerciële luchtvaart in de nacht van zaterdag op zondag een subsonisch record opgeleverd. Een vliegtuig van British Airways deed er slechts 4 uur en 56 minuten over om van John F. Kennedy International Airport in New York naar London Heathrow te vliegen.

Het vorige record stond op naam van luchtvaartmaatschappij Norwegian, dat in januari 2018 in 5 uur en 13 minuten de trans-Atlantische vlucht voltooide. Gemiddeld duurt een vlucht zo'n 6 tot 6,5 uur.

De Boeing 747-400 van British Airways had een gemiddelde snelheid van 1.287 kilometer per uur. Volgens Flightradar is er een topsnelheid van tenminste 1.327 kilometer per uur gemeten.

Ook twee vliegtuigen van Virgin Atlantic Airways doken ruim onder het oude record van Norwegian, maar waren respectievelijk één en drie minuten trager dan de Britse rivaal.

Een woordvoerder van British Airways vertelt in gesprek met Britse media dat het record leuk is, "maar de veiligheid van onze passagiers staat altijd voorop". De luchtvaartmaatschappij annuleerde zondag ruim 140 vluchten. Luchthaven Schiphol schortte 240 vluchten op.