Een moeder en haar zes kinderen zijn zaterdag omgekomen bij een brand in de Amerikaanse staat Mississippi, meldt de BBC zondag. De vader van het gezin is de enige overlevende.

De kinderen waren tussen de één en vijftien jaar oud. De vader is opgenomen in het ziekenhuis met tweedegraads brandwonden. Ook heeft hij rook ingeademd.

Het vuur ontstond even na middernacht. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar er lijkt geen opzet in het spel. Mogelijk speelt kortsluiting een rol, melden de lokale autoriteiten in Amerikaanse media.



Bij het afgebrande huis in het stadje Clinton is te zien dat er tralies voor een aantal ramen zaten. Die moesten inbraak voorkomen, maar hebben er mogelijk ook voor gezorgd dat de familie niet aan het vuur kon ontsnappen.

"Dit waren heel goede mensen", aldus een van de buren tegen NBC News. "De hele wijk is echt radeloos, want het is verschrikkelijk."