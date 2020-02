Het aantal doden bij het bloedbad zaterdag in Thailand is opgelopen naar 29, meldt persbureau Reuters. Ook het aantal gewonden is naar boven bijgesteld: 57.

Zondag werd in de provincie Nakhon Ratchasima een wake gehouden voor de slachtoffers. Daar kwamen duizenden bijeen om de overleden personen een laatste eer te bewijzen.

Een Thaise militair opende zaterdag het vuur in een winkelcentrum in de Thaise stad Korat. De militair zou mensen in het winkelcentrum hebben gegijzeld. Honderden mensen werden zaterdagmiddag door de politie bevrijd uit het winkelcentrum.

De man zou een Humvee-voertuig van zijn basis hebben gestolen, voordat hij het vuur opende in het winkelcentrum. Volgens de premier van Thailand, Prayuth Chan-ocha had de man wraakgevoelens nadat hij was opgelicht bij een zakendeal.

De schutter werd zondag door Thaise veiligheidsdiensten doodgeschoten. Hij had zich verschanst in een kelder.

De man zou via sociale media foto's en video's van het bloedbad hebben gepost. Facebook heeft zijn profiel en alle circulerende video's inmiddels verwijderd.