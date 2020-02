Het Nederlandse cruiseschip de Westerdam van de Holland America Line (HAL) heeft te horen gekregen dat het volgende week welkom is in een niet nader genoemde haven.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

Het schip dat momenteel een zuidwestelijke koers vaart in de Zuid-Chinese Zee is sinds woensdag op zoek naar een uitwijkroute. Omliggende landen zijn echter huiverig om de 2.200 opvarenden te ontvangen vanwege het nieuwe coronavirus. Zo weigerden Japan en de Filipijnen het cruiseschip de toegang tot hun havens.

Volgens de HAL is de Westerdam niet in quarantaine en is momenteel niemand van de 1.455 passagiers en 802 bemanningsleden besmet met het virus. Op het schip zitten 91 Nederlanders.

De HAL zegt dat het nog geen definitieve bevestiging heeft ontvangen van de haven in kwestie. De lokale autoriteiten van het toevluchtsoord eisen namelijk dat de bemanning van de Westerdam eerst de paspoortgegevens van alle opvarenden opstuurt om er zeker van te zijn dat niemand de afgelopen veertien dagen in China is geweest.

De Westerdam nam al preventieve maatregelen tegen het virus door onder andere de temperatuur van passagiers die in Hongkong aan boord gingen te meten. Passagiers die recentelijk door China of Hongkong hadden gereisd werden bij voorbaat geweigerd.

Passagiers krijgen hun geld terug

"We weten dat onze gasten graag bevestiging willen hebben van waar we naartoe gaan". De rederij zegt dat zij echter nog even geduld moeten hebben "terwijl we bezig zijn om ons door deze buitengewone omstandigheden te slepen".

Volgens de cruisemaatschappij zijn alle gasten aan boord veilig en worden zij goed verzorgd. Ook beschikt het schip over voldoende brandstof en voedsel om het tot het einde van de reis (15 februari) vol te houden. Daarnaast mogen reizigers gratis gebruik maken van internet en telefonie zodat zij familieleden en vrienden op de hoogte kunnen houden. Alle passagiers krijgen hun geld terug en ontvangen een tegoedbon voor een volgende cruise.

De Westerdam vertrok op 1 februari vanuit Hongkong en de cruise zou volgens de planning op 15 februari eindigen in de Japanse havenstad Yokohama. Onderweg zou het schip havens in onder meer de Filipijnen, Taiwan en Japan aandoen. De Westerdam maakte dinsdag en woensdag alleen een tussenstop in Taiwan in een haven die oorspronkelijk niet eens op de planning stond.

De volgende cruise, die op 15 februari weer zou vertrekken vanuit Yokohama is geannuleerd. Alle overige geplande cruises gaan voorlopig gewoon door, aldus de HAL.