De Thaise militair, die zaterdag het vuur opende in een winkelcentrum in de Thaise stad Korat, is zondag door veiligheidsdiensten doodgeschoten, dat bevestigt de Thaise minister van Volksgezondheid.

De Thaise militair opende zaterdagmiddag het vuur op winkelende mensen. Bij de schietpartij kwamen zeker twintig mensen om het leven. Ook vielen er 42 gewonden, waarvan nog 21 in het ziekenhuis liggen.

Honderden mensen zijn zaterdagmiddag door de politie bevrijd uit het winkelcentrum. Een aantal uren later werden er opnieuw schoten gehoord nabij het winkelcentrum, zo melden Thaise media. De schutter had zich verschanst in de kelder, waar hij uiteindelijk is neergeschoten.

De militair zou een Humvee-voertuig van zijn basis gestolen hebben en daarna het vuur geopend hebben in het winkelcentrum. "We weten niet waarom hij dat deed. Het lijkt wel alsof hij gek is geworden", vertelt een woordvoerder van het Thaise Ministerie van Defensie aan persbureau Reuters.

Via sociale media zou de militair video's en foto's van zijn aanval gepost hebben, aldus lokale media. "Ik ben moe nu", zou hij zeggen in een van de video's, waarin hij gekleed is in zijn uniform en een helm draagt. "Ik kan mijn vinger niet meer bewegen." Facebook heeft inmiddels het profiel van de militair en alle circulerende video's van de aanval verwijderd.