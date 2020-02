Het aantal mensen dat is overleden aan het virus 2019-nCoV is zaterdag gestegen naar 811 personen. Het aantal sterfgevallen van het nieuwe virus overschrijdt daarmee het aantal personen dat overleed aan het SARS-virus.

In 2003 overleden er 774 mensen als gevolg van het SARS-virus.

In de Chinese provincie Hubei, waar het virus uitbrak, zijn tot nu toe 780 mensen overleden.

Zaterdagavond werd bekend dat 37.198 mensen besmet zijn met het nieuwe virus. Het aantal besmettingen met het SARS-virus was op het hoogste punt 5.327.

94 Video Vaccin tegen coronavirus duurt nog maanden, is het nog nodig?

Aantal gevallen in Hubei is gestabiliseerd

Eerder op de zaterdag meldde een deskundige van gezondheidsorganisatie WHO dat het aantal nieuwe gevallen van besmettingen met het coronavirus in Hubei is gestabiliseerd.

Een internationaal team van onderzoekers, geleid door de WHO, vertrekt maandag of dinsdag naar China om onderzoek te doen naar de uitbraak van het virus.

Vorige week bestempelde de WHO de uitbraak van het nieuwe coronavirus als een internationale noodsituatie.

Volg de laatste ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog.