Uit de eerste exitpolls van de Ierse parlementsverkiezingen zaterdagavond hebben drie politieke partijen een even groot aandeel van de stemmen gekregen. Een duidelijke winnaar kan nog niet worden aangewezen.

Daarmee wordt het een nek-aan-nekrace tussen de partij Fine Gael van premier Leo Varadkar (22,4 procent van de stemmen), Sinn Fein (22,3 procent) en Fianna Fail (22,2 procent).

Op basis van deze exitpoll kan nog geen duidelijk winnaar worden aangewezen, aldus Ierse nationale omroep RTE.

Dat de partij van premier Varadkar toch nog in een spannende verkiezingsstrijd verwikkeld is geraakt is opvallend. Van tevoren werd verwacht dat ofwel Sinn Fein, de voormalige politieke tak van terreurgroep IRA, of het centrumrechtse Fianna Fail er gegarandeerd met de winst vandoor zou gaan.

Het tellen van de stemmen begint zondag om 10.00 uur. Verwacht wordt dat de eerste daadwerkelijke resultaten zondagmiddag zullen volgen.