De vier minderjarige jongens die verdacht werden van betrokkenheid bij de dood van de Nederlandse filmmaker Wouter van Luijn op Mallorca, zijn vrijgesproken. Dat meldt de lokale krant Ultima Hora zaterdag.

De Nederlandse filmmaker uit Amsterdam werd in 2018 zwaar mishandeld en overleed even later aan de gevolgen hiervan. De mishandeling vond plaats in de beruchte wijk Son Banya, dichtbij de luchthaven van Palma de Mallorca.

De vier verklaarden na het overlijden van Van Luijn dat ze de filmmaker in een auto hadden gezet om hem naar het ziekenhuis in Palma de Mallorca te brengen. De man die de auto bestuurde heet Adrian F. en werd lang gezien als hoofdverdachte in de zaak. Hij werd uiteindelijk na het betalen van 30.000 euro op borgtocht vrijgelaten.

De vier zijn volgens de krant op de Balearen allen minderjarig. Ze zouden eerder hebben verklaard dat ze geen geweld hadden gezien en dat ze niet wisten hoe van Luijn aan zijn verwondingen kwam.

Van Luijn was betrokken bij de productie van tientallen films van Nederlandse makelij zoals La Holandesa (2017), Brasserie Valentijn (2016) met Georgina Verbaan, Aanmodderfakker (2014) met Gijs Naber en Rabat (2011) met Nasrdin Dchar. Voor zijn bijdrage aan de film Wolf kreeg hij in 2013 een nominatie voor een Gouden Kalf.