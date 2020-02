Josep Borrell, de buitenlandchef van de Europese Unie heeft zaterdag zijn excuses aangeboden voor een opmerking die hij maakte over jonge klimaatactivisten. Hij zei dat zij aan het 'Greta-syndroom' lijden, verwijzend naar de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (17).

De Catalaan maakte de opmerking afgelopen donderdag op een persconferentie in de Verenigde Staten. "Het idee dat jonge mensen serieus bezig zijn om klimaatverandering te stoppen, kunnen we het Greta-syndroom noemen", aldus Borrell.

In een bericht op Twitter zegt de 72-jarige Borrell zijn excuses aan te willen bieden voor de opmerking. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die zich misschien beledigd voelde door mijn ongepaste referentie aan de belangrijke tegen klimaatverandering vechtende jongerenbeweging."

Borrell volgde in 2019 Frederica Mogherini op als buitenlandchef. Tevens werd hij in 2018 in Spanje aangesteld als minister van Buitenlandse Zaken. In 2004 was hij voorzitter van het Europees Parlement.