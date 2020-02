China negeert hulp van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Verenigde Staten in de strijd tegen de uitbraak van het nieuwe coronavirus, schrijft The New York Times. Beiden hebben aangeboden teams met experts te sturen, maar daar heeft China nog geen gebruik van gemaakt.

De hulp wordt genegeerd ondanks het feit dat Chinese artsen in privé laten weten dat de bijstand hard nodig is. Op verschillende vlakken zou er grote vraag zijn aan specifieke expertise, meldt de krant.

WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus zei ongeveer twee weken geleden dat China had toegezegd om een team met internationale experts toe te laten. Tedros deed de uitspraak na een gesprek met de Chinese president Xi Jinping. Tedros prees na het gesprek de verreikende Chinese aanpak van de uitbraak.

Die WHO-missie gaat nog steeds door, zei een WHO-woordvoerder donderdag. Maar wanneer die plaats zal vinden en wie er zullen meedoen, is nog onduidelijk. Volgens de woordvoerder worden er alleen nog wat details uitgezocht.

Geen uitnodiging na bod van Amerikanen

Het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heeft al meer dan een maand een bod uitstaan bij de China om een team met experts te sturen. Zulke teams van het CDC kunnen gewoonlijk binnen 24 uur al onderweg zijn naar hun bestemming, schrijft The New York Times.

China heeft de Amerikanen echter niet uitgenodigd om een team te sturen, ondanks het bod. Niemand kan publiekelijk uitleggen waarom dat zo is, meldt de krant.

Op anonieme basis stellen diplomaten tegen The New York Times dat de hoogste leiders in China niet willen dat de wereld denkt dat het land hulp van buiten nodig heeft.

Onvrede heerst bij Chinese burgers over aanpak

China kreeg in 2003 zware kritiek te verduren voor de reactie op de SARS-epidemie, waar het destijds zeer weinig openheid over gaf en bijna 800 mensen bij omkwamen.

Steeds meer Chinese burgers uiten nu ook hun onvrede over de aanpak van de Chinese overheid van het nieuwe coronavirus, onder meer op sociale media. De onvrede bereikte een hoogtepunt na de dood van arts Li Wenliang. Hij waarschuwde in een vroeg stadium voor de uitbraak en daarvoor werd opgepakt. Later overleed hij, nadat hij besmet raakte met het virus.

Volg de laatste ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog.