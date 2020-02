Een Thaise militair heeft zaterdag zeker dertien mensen doodgeschoten in onder meer een winkelcentrum in de stad Korat in het noordoosten van Thailand, melden lokale media op basis van de politie.

De militair zou een Humvee-voertuig van zijn basis gestolen hebben en daarna het vuur geopend hebben in Korat. Later zou hij de schietpartij in een winkelcentrum voortgezet hebben.

De man is volgens de politie nog voortvluchtig. Volgens Thaise lokale media zou de man mogelijk mensen in het winkelcentrum hebben gegijzeld. Over zijn motieven is nog niets bekend.

Via sociale media zou de militair video's en foto's van zijn aanval gepost hebben, aldus lokale media. "Ik ben moe nu", zou hij zeggen in een van de video's, waarin hij gekleed is in zijn uniform een helm draagt. "Ik kan mijn vinger niet meer bewegen."

Onder de doden zijn volgens lokale media taxichauffeurs en een student.