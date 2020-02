Alexander Vindman, de Oekraïneadviseur van de Amerikaanse nationale veiligheidsraad (NSC) die tegen president Donald Trump getuigde in het afzettingsonderzoek, is vrijdag ontslagen. Volgens zijn advocaat is hij onder begeleiding uit het Witte Huis gezet.

De advocaat meent dat Trump met het ontslag van Vindman wraak neemt voor diens getuigenis tegen hem. "Er is geen enkele twijfel onder welke Amerikaan dan ook waarom deze man zijn baan verliest. Vindman werd gevraagd te vertrekken omdat hij de waarheid vertelde."

Vindman werd in november door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gehoord over de verzoeken van Trump aan Oekraïne om onderzoek te doen naar oud-vicepresident Joe Biden en Burisma, het bedrijf waar Bidens zoon voor werkte.

Vindman vertelde in zijn getuigenis dat Oekraïne werd aangespoord om een onderzoek te starten.

Trump was niet blij met Vindman

Trump maakte eerder op vrijdag al bekend dat hij "niet blij" was met Vindman en dat hij een beslissing over diens positie binnen het Witte Huis zou nemen.

Volgens persbureau Reuters wordt Vindman overgeplaatst naar het Amerikaanse ministerie van Defensie. Zijn contract bij het Witte Huis liep oorspronkelijk tot juli.

President Trump werd woensdag zoals verwacht vrijgesproken van het afzettingsproces dat tegen hem liep. Hij werd beschuldigd van onder meer machtsmisbruik na een klokkenluidersklacht over een telefoongesprek tussen Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op 25 juli.