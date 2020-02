Nawal Benaissa, een voormalige leider van de protesten in het Marokkaanse Rifgebied, heeft asiel gekregen in Nederland. Dat bevestigt Amnesty International vrijdag aan NU.nl na berichtgeving van de NOS.

Benaissa vroeg in mei 2019 politiek asiel aan in Nederland omdat ze in Marokko wordt vervolgd voor haar leidende rol in de demonstraties in het Rifgebied in 2017. Ze riep inwoners van de provincie Al Hoceima op om mee te doen aan de protesten, en uitte kritiek op de veiligheidsdiensten voor het uitoefenen van geweld op demonstranten.

Bij de protesten werden zo'n vierhonderd arrestaties verricht. Sinds leider Nasser Zefzafi werd gearresteerd en veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar, werd Benaissa een van de bekendste gezichten van de protestbeweging.

Amnesty International meldde vorig jaar dat de vrouw sindsdien wordt geïntimideerd en lastiggevallen. Benaissa werd begin 2019 veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van tien maanden.