Thomas Kemmerich, de nieuwe minister-president van de Duitse deelstaat Thüringen die donderdag al na één dag zijn functie neerlegde, heeft een compensatie van 93.000 euro afgewezen, meldt BBC News. Ook heeft hij bekendgemaakt voorlopig toch aan te blijven.

Kemmerich heeft na één dag als minister-president van de deelstaat Thüringen wettelijk recht op een salaris en vergoeding van in totaal 93.000 euro, maar nadat de compensatie breed werd uitgemeten in de Duitse media, maakte hij bekend zijn gebruikelijke salaris aan te houden. Volgens een statement van zijn partij, de FDP, doneert hij het verschil aan een goed doel als hij volgens de wet toch gedwongen wordt om het hogere bedrag aan te nemen.

De FDP'er won woensdag onverwacht de verkiezing in het deelstaatparlement. Onder meer de rechts-populistische partij AfD steunde hem. Zijn verkiezing maakte veel los in Duitsland. Samenwerken met de AfD wordt in Duitsland door velen als een zonde beschouwd.

Het is de eerste keer na de Tweede Wereldoorlog dat een parlementsleider werd gekozen met de hulp van een extreemrechtse partij. De Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) vond dat de beslissing moest worden teruggedraaid. Ze noemde de verkiezing "onvergeeflijk". Ook gingen in veel Duitse steden mensen de straat op.

Vanwege de reactie op zijn verkiezing legde Kemmerich zijn taken al na één dag neer, maar vrijdag besloot hij na advies van zijn advocaten om toch tijdelijk aan te blijven. Dit zou de regering van de deelstaat "efficiënter" maken. Er is nog geen vervanger voor de FDP'er gevonden. De FDP wil het parlement ontbinden, zodat er nieuwe verkiezingen kunnen worden gehouden, maar de CDU is daartegen.