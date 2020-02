Het Nederlandse cruiseschip de Westerdam van de Holland America Line (HAL) vaart al bijna een week plompverloren rond in de Zuid-Chinese Zee. Het schip met ruim 2.200 opvarenden was uit angst voor het nieuwe coronavirus eerst al niet welkom in de Filipijnen, en nu ook al niet in Japan.

De HAL benadrukt in een verklaring dat het schip niet in quarantaine is en dat momenteel niemand besmet is met het virus. Aan boord zijn 1.455 passagiers en 802 bemanningsleden. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders op het schip zitten.

De Westerdam begon zaterdag vanuit Hongkong aan een veertiendaagse cruise langs onder meer Taiwan, de Filipijnen en Japan. De vaarreis zou oorspronkelijk in de Japanse havenstad Yokohama eindigen. Het is onduidelijk waar het schip nu naartoe moet.

De cruisemaatschappij laat weten dat ze op dit moment naarstig op zoek is naar een uitwijkroute, nu de Japanse regering heeft gezegd dat zij het schip niet in haar havens wil hebben. De HAL heeft de volgende cruise, die op 15 februari zou vertrekken, alvast geschrapt.

Westerdam mocht eerst ook Taiwan niet in

Zondag moest de Westerdam rechtsomkeert maken, nadat de Filipijnse autoriteiten op het laatste moment besloten het schip de toegang tot hun havens te weigeren. Daarop zette het cruiseschip koers naar de Taiwanese haven Hualien, waar het Nederlandse schip vervolgens óók niet welkom was. Na vier dagen rondvaren liet een andere Taiwanese haven de Westerdam uiteindelijk wel toe.

De HAL liet weten "verrast te zijn door het besluit van de lokale autoriteiten in Manilla en Hualien", maar zegt ook dat deze beslissingen buiten de macht van de rederij liggen.

Het probleem waar de Westerdam mee te maken heeft, staat niet op zich. Ook andere cruisemaatschappijen in de regio moesten hun vaarreizen annuleren of omgooien vanwege het nieuwe coronavirus. In Yokohama ligt het schip Diamond Princess sinds begin deze week in quarantaine, omdat opvarenden besmet zijn geraakt met het virus.

De Westerdam nam preventieve maatregelen tegen het virus door onder andere de temperatuur van passagiers die in Hongkong aan boord gingen te meten.