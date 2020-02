De Democratische Partij heeft vrijdag Pete Buttigieg uitgeroepen tot winnaar van de voorverkiezingen in Iowa. Hij won met een miniem verschil van rivaal Bernie Sanders: 26.2 tegenover 26.1 procent van de stemmen.

Andere politieke zwaargewichten als Senator Elizabeth Warren en voormalig vicepresident Joe Biden eindigden met 18 en 15.8 procent van de stemmen op een teleurstellende derde en vierde plaats.

Hoewel Sanders de meeste stemmers op zijn hand kreeg, viert Buttigieg als outsider alsnog een enigszins onverwachte overwinning: hij kreeg de meeste gedelegeerden achter zijn naam. Zowel Sanders als Buttigieg zag daarom woensdag de kans al schoon om de overwinning op te eisen.

Presidentskandidaten moesten drie dagen wachten op uitslag

De uitslag liet bijna drie complete dagen op zich wachten na technische problemen en het laatste woord is voorlopig nog niet gezegd. Donderdagavond vertelde de voorzitter van de Democratic National Committee Tom Perez dat hij voor een hertelling pleit. "Genoeg is genoeg, we moeten nauwkeurigheid kunnen garanderen aan onze Iowa-kiezers."

Persbureau AP, dat de verkiezingen op de voet volgt, durfde nadat alle stemmen waren geteld aanvankelijk nog geen winnaar uit te kiezen. De marge van 0,09 procentpunt zou daarvoor te klein zijn.

Sanders zei in gesprek met CNN dat een hertelling volgens hem niet nodig is, ondanks dat hij bij tussentijdse tellingen telkens achter Buttigieg stond. Hij heeft de focus naar de volgende verkiezingen op 11 februari in New Hampshire verlegd, aldus de 78-jarige Senator.

Haperende app wordt bij voorverkiezingen in Nevada niet gebruikt

In de maanden daarna worden vele andere Amerikaanse staten aangedaan, voordat de verkozen Democratische presidentskandidaat het op 3 november waarschijnlijk op moet nemen tegen de zittende president Donald Trump.

De speciaal ontwikkelde maar haperende app wordt bij de verkiezingen in Nevada, waar het ook getest zou worden, genegeerd.