Op het cruiseschip bij de Japanse stad Yokohama zijn donderdag 41 nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld, melden de Japanse autoriteiten vrijdag. Daarmee stijgt het totale aantal besmettingsgevallen op het schip naar 61.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

De opvarenden van het schip Diamond Princess zitten sinds begin deze week in quarantaine en moeten twee weken op het schip blijven. Alleen besmette personen mogen van boord, omdat zij in een ziekenhuis in isolatie moeten.

De helft van de nieuwe patiënten komt uit Japan. Het Japanse persbureau Kyodo meldt dat de rest uit de Verenigde Staten, Australië, Canada, Argentinië en het Verenigd Koninkrijk komt. Er zijn ook vijf Nederlandse passagiers, maar er zijn geen aanwijzingen dat zij besmet zijn.

Het schip had ongeveer 3.700 opvarenden. Bij 273 personen die mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus, zijn eerder deze week monsters afgenomen. Alle testresultaten zouden nu binnen zijn. Het is nog niet duidelijk of er nog extra monsters worden afgenomen bij andere opvarenden.

In Japan is het aantal dragers van het nieuwe coronavirus 2019-nCoV verdubbeld tot negentig. China is het enige land waar meer besmettingsgevallen vastgesteld zijn.

59 Cruiseschip met besmette passagiers meert aan in Japanse haven

China start onderzoek naar overleden klokkenluider

Het dodental in China steeg donderdag met het overlijden van 73 personen naar 636. Een van hen was de arts Li Wenliang, die in een vroeg stadium waarschuwde voor de gevolgen van de ziekte. Hij werd aanvankelijk door de politie berispt vanwege het "verspreiden van geruchten".

Een inspectiecommissie start een onderzoek naar "de kwesties die in verband worden gebracht met Li Wenliang", zo is vrijdag bekendgemaakt door het hoogste anticorruptieorgaan in China.

Donderdag raakten in China 3.143 mensen besmet met het virus, waardoor het totale aantal besmettingen in het Aziatische land naar 31.161 steeg. Een derde van de besmette personen is in Wuhan, waar het virus eind vorig jaar voor het eerst opdook.