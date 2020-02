Op het voor anker gelegde cruiseschip nabij de Japanse kust zijn donderdag 41 nieuwe besmettingen van het coronavirus vastgesteld, meldt het Japanse ministerie voor Gezondheid, Arbeid en Welzijn vrijdag. Woensdag ging het nog om twintig patiënten.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons Liveblog.

Het schip is ook verantwoordelijk voor het vrijwel verdubbelen van de hoeveelheid dragers van het coronavirus in Japan, dat donderdag opliep van 45 naar 86. Japan heeft na China het meeste aantal patiënten met 2019-nCoV.

Nog niet duidelijk is welke nationaliteiten de nieuwe patiënten hebben. Aan boord van het schip de Diamond Princess bevinden zich vijf Nederlanders, maar geen van hen vertoonde tot dusver symptomen van het nieuwe coronavirus 2019-nCoV.

Eerder werden al Japanse, Amerikaanse, Canadese, Nieuw-Zeelandse, Taiwanese en Hongkongse inwoners van het cruiseschip gehaald en naar het ziekenhuis gebracht.

In totaal gaat het nu om 61 besmettingen op de Diamond Princess. Het schip had 3.700 opvarenden, bij 273 werden er monsters afgenomen. Alle testresultaten zouden nu binnen zijn: ongeveer een kwart testte dus positief.

Het is nog niet duidelijk of er nog meer monsters worden afgenomen bij andere opvarenden. Zij moeten verplicht twee weken in quarantaine zitten op het schip.

China rouwt om overleden klokkenluider

In China stierven donderdag 73 mensen aan de gevolgen van het virus. Een van hen was arts Li Wenliang, die in een vroeg stadium waarschuwde voor de gevolgen van de ziekte.

Op sociale media wordt de man geprezen voor zijn "enorme toewijding" aan het land. Velen denken dat door Li "veel erger" is voorkomen. Donderdag raakten opnieuw 3.143 nieuwe mensen besmet met het virus, waardoor het totaal aantal besmettingen in het Aziatische land steeg naar ruim 31.000.