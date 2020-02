De Verenigde Staten hebben de leider van Jemenitische tak van terreurorganisatie Al Qaeda gedood, meldt de Amerikaanse president Donald Trump in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) in een statement.

Qassim Al Rimi is omgebracht bij vermoedelijk een luchtaanval in Jemen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had eerder 10 miljoen dollar uitgeloofd voor de gouden tip die hen de leider van de terreurgroepering op het Arabisch Schiereiland (AQAP) zou opleveren.

Trump schrijft dat Al Qaeda in Jemen "onredelijke hoeveelheden geweld inzette tegen de lokale bevolking". Volgens de president is met zijn dood de invloed van de terreurorganisatie ingeperkt en is het "een nieuwe stap naar de eliminatie van Al Qaeda".

Al Rimi werkte eerder onder Bin Laden

De 41-jarige Al Rimi gold als een van de belangrijkste mannen binnen het Al Qaeda-netwerk. Hij werkte eerder onder het regime van Osama Bin Laden en riep meermaals moslims wereldwijd op om aanslagen te plegen tegen Amerikanen en Europeanen.

Een aanslag op een vliegbasis van de Amerikaanse marine in de staat Florida werd vorig jaar nog door Al Rimi opgeëist. Een Saoedische student schoot toen drie Amerikaanse militairen dood.

In 2017 probeerden de Amerikanen Al Rimi ook al eens uit te schakelen, maar de operatie mislukte. Een militair van de speciale Navy SEALs kwam toen in Jemen om het leven, schreef The New York Times eerder.

De succesvolle operatie volgt bijna vijf jaar nadat de VS de voormalig leider van de Jemenitische tak uitschakelde, Nasser Al Wuhayshi. In 2015 kwamen Amerikaanse troepen hem op het spoor, waarna hij werd gedood. Al Rimi werd toen doorgeschoven naar het hoofd van de organisatie.