De brandweer van de Australische deelstaat New South Wales zegt 'extreem blij' te zijn, doordat forse regenval twintig natuurbranden in de deelstaat heeft geblust. De regen doorbreekt ook de constante droogte waardoor agrariërs in het land zijn benadeeld.

In Sydney, de grootste stad van Australië, viel in 24 uur tijd meer dan 60 millimeter regen. Maandag zou dit gestegen kunnen zijn naar 360 millimeter.

Het is de eerste keer in maanden dat er in New South Wales minder dan 42 branden woedden en dat er geen actieve waarschuwingen zijn voor het vuur.

De zuidelijke buurstaat van New South Wales, Victoria, kampt nog met 18 waarschuwingen voor branden, maar de regenval is zuidwaarts aan het trekken.

De regenval brengt verlichting voor een droogte die al sinds 2017 heerst in de deelstaten. Echter moet het volgens het Australische Bureau voor Meteorologie het hele jaar bovengemiddeld veel regenen om echt een einde aan de droogte te maken.

Vlammenzeeën teisteren het land sinds september vorig jaar. Tot nu toe kwamen 33 mensen en ongeveer 1 miljard dieren om het leven. Een gebied ter grootte van Griekenland en ten minste 2.500 huizen zijn in de as gelegd.

102 Waarom zijn de bosbranden dit jaar zo heftig in Australië?

Regen leidt tot waarschuwing voor overstromingen

Ondanks de blijdschap over de regen, zorgt het ook voor gevaar. Het Australische Bureau voor Meteorologie heeft meerdere gevaren voor overstromingen van rivieren afgegeven in de deelstaten Queensland en New South Wales.

Het land moet zich daarnaast schrap zetten voor de aankomst van cycloon Damien. De tropische storm bereikt naar verwachting zaterdag de kust van West-Australië en brengt windsnelheden van 150 tot 230 kilometer per uur met zich mee.