De Chinese arts Li Wenliang, die in een vroeg stadium waarschuwde voor het nieuwe coronavirus, is overleden aan de gevolgen van het virus, bevestigt het ziekenhuis waar hij behandeld werd donderdag. Eerder op de dag ontstond verwarring over het overlijden van de man, nadat berichtgeving hierover werd ingetrokken door media.

Chinese media meldden donderdagavond (lokale tijd) zijn overlijden, maar het ziekenhuis ontkende dit enige tijd later en zei dat Li nog werd behandeld. Wel zou hij op dat moment in kritieke toestand verkeren.

Rond 3.00 uur 's nachts (lokale tijd) meldde het ziekenhuis dat Li alsnog was overleden aan de gevolgen van het virus.

De BBC schreef eerder op de avond dat artsen die anoniem wilden blijven zeiden dat de man in de avond al officieel was doodverklaard. Nadat Chinese media hierover schreven, kwam er veel reactie op sociale media. Volgens deze bronnen zou de berichtgeving op last van autoriteiten zijn ingetrokken.

De dokter zou in een vroeg stadium voor het virus hebben gewaarschuwd door andere artsen in een groepschat erover te berichten, schrijft de BBC. Hierna kreeg hij een brief van Chinese autoriteiten, die hem aanspraken op "stemmingmakerij".