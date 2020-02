Reddingsdiensten hebben donderdag negentig migranten opgepikt die op kleine bootjes het Kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk probeerden over te steken, meldt BBC News. Het is het grootste aantal migranten dat tot nu toe op één dag van het Kanaal is gehaald.

De migranten werden op acht kleine bootjes gevonden, nabij de kust van Dover. Ze zijn waarschijnlijk in Frankrijk opgestapt.

Zes bootjes werden door patrouilleboten onderschept. Twee groepen van ieder vijf migranten werden op het vasteland van Engeland gevonden.

Vijftien van de negentig zouden minderjarig zijn. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken zouden ze uit onder meer Syrië, Jemen en Mali komen. De geredde minderjarigen worden overgedragen aan de sociale dienst.

Migranten proberen al jaren via allerlei routes vanaf het Europese vasteland de Britse eilanden te bereiken. Regelmatig worden daardoor ook verstekelingen aangetroffen in vrachtwagens of in Europese of Britse havens. Vorig jaar staken er bijna negentienhonderd boten het Kanaal over. Vorige maand probeerden nog eens 371 migranten over te steken, melden de Franse autoriteiten. Slechts 95 van hen bereikten de overkant.

Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken wordt de illegale oversteek van het Kanaal door migranten door verschillende instanties bestreden. Ook Frankrijk bestrijdt de illegale migratie, onder meer door gebruik van drones.