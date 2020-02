In de media is donderdag verwarring ontstaan over de Chinese arts Li Wenliang, die zou zijn overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Kort na publicatie van zijn overlijden, trokken Chinese staatsmedia deze berichtgeving in. De arts is bekend doordat hij in een vroeg stadium had gewaarschuwd voor het virus.

De berichten werden teruggetrokken nadat het ziekenhuis waar Li lag meldde dat de man nog in leven was. Wel zou hij in kritieke toestand verkeren. Anonieme bronnen meldden onder meer aan de BBC dat de berichtgeving op last van autoriteiten zou zijn aangepast.

De arts zou volgens deze bronnen officieel doodverklaard zijn, wat veel reactie veroorzaakte op Chinese sociale media. Hierna zouden de autoriteiten hebben besloten in te grijpen. Chinese media melden nu dat Li behandeld wordt met een machine die het hart pompend houdt en zorgt dat er zuurstof in het bloed blijft.

De dokter zou in een vroeg stadium voor het virus hebben gewaarschuwd, door andere artsen in een groepschat erover te berichten, schrijft de BBC. Hierna kreeg hij een brief van Chinese autoriteiten, die hem aanspraken op "stemmingmakerij".

Onder meer de gezondheidsorganisatie WHO sprak donderdagavond condoleances uit via Twitter. De WHO liet later weten dat zij zelf nog geen zekerheid hebben over hoe het met de arts gaat.

Aanvulling: Kort na publicatie van dit bericht kwam er bevestiging dat Li is overleden aan de gevolgen van het virus. Hier is een nieuw bericht over geplaatst.