De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag in een toespraak gereageerd op zijn vrijspraak in de Amerikaanse Senaat woensdag. In de toespraak noemde hij zijn impeachment "een ongelooflijk oneerlijke situatie" en zei dat hij en zijn politieke aanhangers de afgelopen maanden en jaren veel hebben meegemaakt.

Trump benadrukte dat de Senaat hem heeft vrijgesproken. Hij noemde het een "complete vrijspraak" en zei dat een woord nog nooit zo goed had geklonken. Ook liet hij een krantenkop zien van The Washington Post zien waarop te lezen staat: "Trump vrijgesproken". Hiermee benadrukte de president dat dit het eindresultaat is van de afzettingsprocedure.

Volgens Trump was de Democratische Partij er vanaf het moment dat hij zich kandidaat stelde als president op uit om hem af te zetten. Hij herhaalde zijn eerdere uitspraak dat de impeachmentprocedure een "heksenjacht" was.

Ook stelde hij dat de afzettingsprocedure nooit had moeten gebeuren. Hij noemde de poging van zijn politieke tegenstanders om hem af te zetten "gemeen en corrupt". Trump haalde ook het eerdere onderzoek over de mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 aan. Trump noemde dat onderzoek "onzin".

Trump houdt er rekening mee dat de Democratische partij hem in de toekomst nog eens zal proberen af te zetten, maar volgens de president zal het ze ook dan niet lukken.

Trump vrijgesproken door Senaat

Trump werd woensdag zoals verwacht vrijgesproken van beide aanklachten tegen hem. Hij werd beschuldigd van machtsmisbruik en belemmering van het Congres. Voor een veroordeling was een tweederdemeerderheid nodig. Aangezien in de Senaat de Republikeinen een meerderheid hebben, had de afzettingsprocedure weinig kans van slagen. Trump blijft dus de president van de VS, in ieder geval tot de presidentsverkiezingen in november.

Met de vrijspraak komt een einde aan de afzettingszaak tegen Trump. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden werd in september geïnformeerd over een klokkenluidersklacht over een telefoongesprek tussen Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op 25 juli. Uit het afzettingsonderzoek van het Huis bleek dat de president de Oekraïense regering onder druk zette om onderzoek te doen naar Trumps politieke rivalen.

Alleen de Republikeinse senator Mitt Romney stemde voor de veroordeling van Trump. Hij is de eerste senator ooit die voor de veroordeling van een president uit eigen partij stemde. Tijdens zijn toespraak noemde Trump Romney's beslissing "spijtig".