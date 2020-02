Thomas Kemmerich van de Duitse liberale partij FDP heeft donderdag zijn taken als minister-president van de deelstaat Thüringen al na één dag neergelegd. Ook vraagt Kemmerich om de ontbinding van het parlement. Zijn verkiezing op woensdag heeft veel losgemaakt in Duitsland.

Kemmerich kreeg tijdens de verkiezing steun van FDP, de CDU en - naar later bleek - ook van de rechts-populistische partij AfD. Samenwerken met deze partij wordt in Duitsland door velen als een zonde beschouwd.

Kemmerich won woensdag onverwacht de verkiezing in het deelstaatparlement. De verwachting was dat Bodo Ramelow, de zittende premier van de de partij Die Linke, herkozen zou worden. Ramelow kreeg in de eerste twee rondes echter geen meerderheid van de stemmen in het parlement.

In de derde ronde schoof de FDP ineens Kemmerich als kandidaat naar voren. De AfD stemde toen voor Kemmerich, in plaats van voor de eigen kandidaat. Hierdoor verloor Ramelow ook de derde ronde en ging de liberaal van de FDP er met de winst vandoor. Duitse media onderzoeken nu of deze actie van tevoren was afgesproken.

Kemmerichs verkiezing maakte veel los in Duitsland

Ramelow plaatste na zijn verlies een foto op Twitter waarmee hij Kemmerichs verkiezing vergelijkt met de steun die Adolf Hitler in de jaren dertig ontving. Meerdere Duitse partijen hebben zich tegen zijn verkiezing met steun van AfD uitgesproken. Ook gingen in veel Duitse steden mensen de straat op om te protesteren.

De Duitse bondskanselier Merkel (CDU) vond dat de beslissing moest worden teruggedraaid. "Een breuk met de basisovertuigingen van de CDU", zei Merkel donderdag tijdens haar staatsbezoek aan Zuid-Afrika. "Dit moet worden teruggedraaid."

Vanwege de reacties op zijn verkiezing heeft Kemmerich zijn taken inmiddels neergelegd. Hij zei donderdag hiermee de "smet van de steun van AfD op het premierschap" weg te willen nemen. Hij liet woensdag al weten samenwerking met AfD uit te sluiten. De FDP wil het parlement ontbinden, zodat er nieuwe verkiezingen gehouden kunnen worden.