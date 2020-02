Op het cruiseschip bij de Japanse stad Yokohama zitten vijf Nederlanders, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag. Dat zijn twee personen meer dan woensdag bekend was. Er zijn geen aanwijzingen dat ze besmet zijn met het coronavirus.

De ongeveer 3.700 opvarenden zitten sinds begin deze week twee weken in quarantaine op het schip, omdat bij meerdere passagiers het virus is vastgesteld.

Inmiddels zijn twintig besmette personen van het schip Diamand Princess overgebracht naar een ziekenhuis. Het gaat om inwoners uit Japan, China, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Taiwan, de Filipijnen en de Verenigde Staten.

De Nederlandse ambassade in Tokio staat in nauw contact met de Japanse autoriteiten, die de leiding hebben over de situatie. In het Aziatische land zijn inmiddels 45 personen besmet met het virus, dat zijn na China de meeste besmettingen in één land.

In Hongkong zitten de ongeveer 3.600 opvarenden van een cruiseschip donderdag ook in quarantaine. Drie personen zijn getest op het coronavirus. Of de quarantaine na twee dagen wordt verlengd, is afhankelijk van de testresultaten.