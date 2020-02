Een Nederlander is woensdag gewond geraakt bij het vliegtuigongeval in Istanboel, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag. De man was tijdens de vlucht werkzaam als copiloot.

Bij het ongeval op de internationale luchthaven Sabiha Gökçen vielen 3 doden en 179 gewonden. Aan boord waren 177 passagiers en 6 bemanningsleden.

De copiloot is een van de mensen die donderdag nog in het ziekenhuis liggen. Hoe het met hem gaat, kan het ministerie van Buitenlandse Zaken in verband met privacy niet zeggen. Een woordvoerder vertelt dat er contact is met zijn familie en dat er consulaire bijstand wordt verleend.

De Boeing 737-86j van de Turkse vliegtuigmaatschappij Pegasus Airlines schoot woensdag door het slechte weer tijdens de landing van de baan. Het vliegtuig brak aan het einde van de landingsbaan in drie stukken.