De Amerikaanse astronaut Christina Koch is donderdag teruggekeerd op aarde en is daardoor nu de vrouw die de langste ruimtevlucht ooit maakte. Ze heeft 328 dagen in de ruimte doorgebracht en was gestationeerd op het internationale ruimtestation ISS.

Rond 10.15 uur Nederlandse tijd landde Koch samen met twee ruimtecollega's op de steppe van Kazachstan. Het vorige record stond sinds 2017 op naam van astronaut Peggy Whitson, die 289 dagen in de ruimte verbleef.

Koch schreef afgelopen oktober al geschiedenis door samen met Jessica Meir de eerste ruimtewandeling door louter vrouwelijke astronauten te maken. De historische wandeling had al in maart moeten plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege een probleem met de ruimtepakken. Ze vervingen tijdens de vijf uur durende wandeling accu's aan de buitenkant van het ruimtestation.

Kosmonaut Svetlana Savitskaya werd namens de Sovjet-Unie in 1984 de eerste vrouwelijke astronaut die een ruimtewandeling maakte. Savitskaya was tevens de eerste vrouwelijke kosmonaut die meer dan één ruimtevlucht maakte.

De langste ruimtevlucht ooit staat op naam van Valeri Vladimirovich Polyakov: de Rus verbleef 437 dagen en achttien uur in de ruimte.