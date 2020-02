Leiders van de Democraten en Republikeinen reageerden in de nacht van woensdag op donderdag via hun partijlijnen op de vrijspraak van de Amerikaanse president Donald Trump. Republikeinen noemen de procedure een heksenjacht; Democraten juist een schijnproces.

Aan het begin van de politieke rechtszaak in de Senaat, vorige maand, was al duidelijk dat Trump waarschijnlijk zou worden vrijgesproken. Zijn Republikeinse Partij heeft daar een meerderheid - 53 tegenover 47 zetels. Beide aanklachten werden woensdag met een absolute meerderheid weggestemd.

Het Witte Huis noemde het proces in een verklaring de zoveelste "heksenjacht" van de Democratische Partij, die op "niets meer dan leugens en schijn" gebaseerd was. Trump zal donderdag om 18.00 uur (Nederlandse tijd) officieel reageren op de "overwinning op de impeachmenthoax", laat de president op Twitter weten.

Mitch McConnell, de voorzitter van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, ziet het afzettingsproces als een "onsamenhangende samenloop van omstandigheden die niet eens in de buurt van de eerste presidentiële afzetting ooit kwam" en is blij dat het "partijdige afzettingsproces" is beëindigd.

Romney als 'Democratische mol'

Chuck Schumer, de Democratische leider in de Senaat, beschouwt de vrijspraak van Trump als de uitkomst van een schijnproces. "Door feiten te negeren en door getuigen en documenten te weigeren, heeft deze vrijspraak de bijsmaak van een schijnproces gekregen", aldus Schumer. Vorige week kregen de Democraten flinke tegenslag te verwerken toen bleek dat de Senaat niet akkoord ging met het oproepen van nieuwe getuigen.

De Republikeinse senator Mitt Romney schreef woensdag geschiedenis door als eerste senator ooit voor de veroordeling van een president uit de eigen partij te stemmen, tot woede van zijn partijgenoten. Als reactie zette Trump woensdagavond een video op Twitter waarin hij Romney ervan beschuldigt een mol van de Democraten te zijn.