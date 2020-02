De Amerikaanse Senaat heeft president Donald Trump woensdag vrijgesproken van beide aanklachten tegen hem. Trump werd beschuldigd van machtsmisbruik en belemmering van het Congres.

De honderd senatoren fungeerden tijdens het politieke proces als jury. Voor een veroordeling was een tweederdemeerderheid van 67 stemmen nodig.

Uitslag stemming eerste aanklacht: machtsmisbruik Schuldig: 48

Niet schuldig: 52

Uitslag stemming tweede aanklacht: belemmering van het Congres Schuldig: 47

Niet schuldig: 53

De uitslag betekent dat Donald Trump president van de Verenigde Staten blijft.

De Republikeinse senator Mitt Romney maakte geschiedenis door als eerste senator ooit voor de veroordeling van een president uit eigen partij te stemmen, voor de eerste aanklacht, tot woede van zijn partijgenoten.

Anonieme Republikeinse partijmedewerkers zeiden tegen CNN dat Romney zijn collega's niet van tevoren op de hoogte had gesteld. Ze vrezen dat het nieuws over zijn onorthodox besluit dat over de vrijspraak van de president zal overstemmen in de media.

Het Witte Huis zei voorafgaand aan de stemming te verwachten dat een of twee Democraten Trump zouden vrijspreken. Dat bleek niet het geval. De twee onafhankelijke senatoren in de Senaat stemden mee met de Democraten.

Vrijspraak stond vrijwel vast

Aan het begin van de politieke rechtszaak in de Senaat, vorige maand, was al duidelijk dat Trump waarschijnlijk zou worden vrijgesproken. Zijn Republikeinse Partij heeft daar een meerderheid van 53-47 zetels.

De Republikeinse fractievoorzitter Mitch McConnell liet weten dat zijn partij het proces beschouwde als illegitiem en vrijwel zeker voor vrijspraak zou stemmen.

Volgens de Democraten in het Congres was het hun grondwettelijke plicht om de president ter verantwoording te roepen, ook als zijn vrijspraak was gegarandeerd. Ze hebben gezegd dat ze Trumps handelen zullen blijven onderzoeken.

Afzettingszaak domineerde Amerikaanse politiek sinds vorige zomer

Uit het afzettingsonderzoek van het Huis van Afgevaardigden bleek dat Trump de Oekraïense regering onder druk zette om zijn politieke rivalen te beschadigen.

Volgens de verdedigers van Trump behoort dat tot de bevoegdheden van een president of is het als vergrijp niet ernstig genoeg om afzetting te rechtvaardigen.

Met de vrijspraak komt een einde aan de afzettingszaak die de Amerikaanse politiek bezighield sinds de Oekraïne-kwestie in de openbaarheid kwam. Dat gebeurde vorig jaar september, toen het Huis op de hoogte werd gesteld van een klokkenluidersklacht over een telefoongesprek tussen Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op 25 juli.

Het Huis verhoorde tijdens het afzettingsonderzoek zeventien getuigen en bekeek duizenden documenten. Trump werd op 18 december formeel in staat van beschuldiging gesteld (impeachment).

De tweede aanklacht tegen hem, belemmering van het Congres, was gebaseerd op de weigering van het Witte Huis om mee te werken aan het afzettingsonderzoek. Dagvaardingen voor documenten werden genegeerd en potentiële getuigen kregen de opdracht niet voor het Huis te verschijnen.