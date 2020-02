De dood van IS-leider Abu Bakr Al Baghdadi heeft weinig impact gehad op de slagkracht van de terroristische groepering, blijkt uit een rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Zowel de bevelstructuur als de slagkracht van Islamitische Staat (IS) is grotendeels intact gebleven, aldus het Pentagon. Al Baghdadi blies zichzelf in oktober vorig jaar op nadat Amerikaanse elitetroepen zijn basis in Noordwest-Syrië binnenvielen.

"De dood van Al Baghdadi heeft geen onmiddellijke impact gehad op de capaciteit van IS", staat in het rapport. De slagkracht van IS blijft volgens het Pentagon "onveranderd".

In het rapport staat ook dat IS nog steeds een goede, werkende leiderschapsstructuur heeft, met clandestiene netwerken in Syrische steden en milities op een groot deel van het platteland van Syrië.

In januari meldde The Guardian op basis van bronnen bij twee inlichtingendiensten dat Amir Mohammed Al Salbi de nieuwe leider is van IS. Hij was een van de medeoprichters van de groep.

IS beschikt over honderden miljoenen dollars

De jihadistische groepering werkt volgens het rapport hard aan het opnieuw opbouwen van manieren om geld binnen te krijgen, maar beschikt ondertussen nog altijd over financiële reserves van honderden miljoenen dollars.

Dat geld verdient IS onder meer aan het afpersen van oliesmokkelaars in het noordoosten van Syrië. Maar het meeste verdient IS aan kidnappen, afpersen, plunderen en bedrijven die het gebruikt als dekmantel.

IS profiteerde van Turkse inval

Het lukt IS echter vooralsnog niet om grote militaire vooruitgang te boeken in Syrië. De groep heeft volgens het Pentagon vooral succes met kleine aanvallen op Koerdische milities.

IS profiteerde van de Turkse inval in Noord-Syrië vorig jaar oktober, toen de Koerdische groeperingen de strijd tegen IS deels moesten staken. De inval volgde op het plotselinge terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de regio door de Amerikaanse president Donald Trump.

Momenteel verblijven er nog 500 Amerikaanse troepen in het gebied, om te zorgen dat IS geen toegang krijgt tot belangrijke olievelden in door Koerden gecontroleerde gebieden.