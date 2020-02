Bij het vliegtuigongeluk op de internationale luchthaven Sabiha Gökçen in de Turkse stad Istanboel zijn woensdagmiddag drie doden gevallen. Meer dan 170 passagiers zijn gewond geraakt, maar niemand verkeert in kritische toestand, zo meldt de Turkse minister van Gezondheidszorg.

De Boeing 737-86j van de Turkse vliegtuigmaatschappij Pegasus Airlines schoot van de baan tijdens de landing en brak in drie stukken.

De Turkse minister Cahit Turhan van Transport zei eerder nog dat er bij het incident geen doden waren gevallen. Hij sprak van een "een ruwe landing".

Aan boord waren 177 passagiers en 6 bemanningsleden, aldus de gouverneur van Istanboel, Ali Yerlikaya. De gewonden zijn vervoerd naar diverse ziekenhuizen in de omgeving.

Ongeluk door slechte weersomstandigheden

Het vliegtuig landde volgens de gouverneur in slechte weersomstandigheden en gleed daardoor vijftig tot zestig meter door. Aan het einde van de landingsbaan is een steile helling, waardoor het vliegtuig zo'n veertig meter naar beneden is gegleden en in drie stukken brak. Na de crash zou een deel van de buitenkant van het toestel in brand zijn gevlogen.

Turkse media berichten dat het vliegtuig last had van een stevige rugwind. Verschillende vliegtuigen zouden woensdag om die reden de landing hebben afgebroken.

Het vliegtuig was eerder op woensdag opgestegen in de West-Turkse kustplaats Izmir.

Sabiha Gökçen, het op een na grootste vliegveld van Istanboel, heeft maar één landingsbaan. Alle vluchten van en naar het vliegveld zijn vooralsnog geannuleerd en worden omgeleid naar Istanbul Airport.

Vaker Pegasus-vliegtuig van de baan

Op 7 januari jongstleden is ook een vliegtuig van Pegasus Airlines op Sabiha Gökçen naast de baan terechtgekomen tijdens een landing. De Boeing 737-800 uit Sharjah landde tijdens een hevige regenbui. Het is nog niet bekend of dat de oorzaak was voor de stranding. Niemand van de 164 passagiers raakte gewond.

Twee jaar geleden schoot een Boeing 737-800 van Pegasus ook al van de baan na een landing in de Turkse plaats Trabzon. Het toestel belandde daarbij bijna in de Zwarte Zee. Alle 168 inzittenden kwamen toen met de schrik vrij.