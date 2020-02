De FDP-kandidaat Thomas Kemmerich is woensdag in het parlement van de Oost-Duitse deelstaat Thüringen verrassend verkozen tot de nieuwe minister-president. Hij kreeg steun van de FDP, de CDU en, na later bleek, ook van de rechts-populistische AfD. Het is voor het eerst dat die partijen gezamenlijk een premier kiezen ondanks een cordon sanitaire.

De verwachting was dat de zittende minister-president Bodo Ramelow de premiersverkiezingen zou winnen. Hij heeft de afgelopen maanden na verloren deelstaatverkiezingen een minderheidskabinet gesmeed met de democratisch-socialistische Die Linke, de sociaal-democratische SPD en de Groenen en een regeerakkoord voor deze zogenaamde rood-rood-groene coalitie lag al klaar.

In twee verkiezingsrondes kreeg Ramelow (Die Linke) geen meerderheid van de stemmen. In de derde ronde gunde de AfD, die daarvoor op haar eigen kandidaat stemde, haar stemmen aan Kemmerich, de kandidaat van de liberale partij FDP. Ook de christendemocratische CDU stemde voor de FDP-kandidaat, omdat de partij geen socialistische premier wilde en geen eigen kandidaat had. Daardoor won Kemmerich met 45 tegen 44 stemmen.

De stemming werd gehouden op basis van anonimiteit, maar uit het stemverloop kan worden afgeleid dat de AfD mee heeft gestemd met de FDP en de CDU.

'Een normalisering van de AfD, dat gebeurt niet zo snel'

Wat deze uitslag voor invloed heeft op de Duitse politiek in de deelstaat en op landelijk niveau, daarover spraken we met Hanco Jürgens, wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut

Wat viel u het meest op aan deze verkiezingen?

"Het is ongekend dat een partij die met slechts 5 procent van de stemmen de kiesdrempel heeft gehaald de minister-president mag leveren. De kans dat hij dat klaar kan spelen is klein. Een minderheidskabinet van de FDP en de CDU heeft dan gedoogsteun nodig van de AfD, en dat is taboe. Zeker om dat die partij in Thüringen geleid wordt door Björn Höcke die de rechtse afdeling Der Flügel binnen de rechtse AfD heeft opgericht. Dat is geen gematigde club."

Wat zijn de consequenties voor de landelijke politiek?

"De CDU en de SPD vormen samen de regering, en in Thüringen heeft de CDU nu anders gestemd dan de SPD. Vicekanselier Olaf Scholz heeft al gezegd dat dit consequenties moet hebben. Het heeft vooral gevolgen voor Annegret Kramp-Karrenbauer, de beoogd partijleider van het CDU. Zij heeft dit dossier niet erg in de hand gehouden, zij moet zich nu verdedigen. Dat heeft een groter gevolg op de politieke verhoudingen dan een normalisering van de AfD, dat gebeurt niet zo snel."