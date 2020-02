Op de internationale luchthaven Sabiha Gökçen in de Turkse stad Istanboel is woensdagmiddag een Boeing 737-800 van Pegasus Airlines gecrasht. Het toestel schoot van de baan tijdens de landing en brak in drie stukken.

Volgens het Turkse staatspersbureau zijn er 52 mensen gewond geraakt tijdens de crash. Onduidelijk hoe zij eraan toe zijn. De Turkse minister Cahit Turhan van Transport zei dat er bij het incident geen doden zijn gevallen bij wat hij "een ruwe landing" noemde.

Aan boord waren 177 passagiers en 6 bemanningsleden, aldus de minister. Een onbekend aantal passagiers is geëvacueerd, maar reddingswerkers zouden nog bezig zijn met het bevrijden van mensen.

Het is onduidelijk waardoor het vliegtuig naast de baan is terechtgekomen. Na de crash zou een deel van de buitenkant van het toestel in brand zijn gevlogen.

Het vliegtuig was eerder op woensdag opgestegen in de West-Turkse kustplaats Izmir.

Twee jaar geleden schoot een Boeing 737-800 van Pegasus ook al van de baan na een landing in de Turkse plaats Trabzon. Het toestel belandde daarbij bijna in de Zwarte Zee. Alle 168 inzittenden kwamen toen met de schrik vrij.