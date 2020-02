Het voorarrest van atleet Roelf B. en medeverdachte Gert-Jan N., die in Hongarije vastzitten op verdenking van drugshandel op muziekfestival Sziget, is met drie maanden verlengd. Dat bevestigt Rachel Imamkhan, advocaat van B., aan NU.nl na berichtgeving van RTV Noord. Het tweetal blijft tot zeker 9 mei in voorarrest.

De twee mannen zouden op het Hongaarse muziekfestival vanuit hun tent drugs hebben verkocht. Ook in de auto van de festivalgangers werden drugs aangetroffen. De politie vond onder meer 2.700 xtc-pillen en een flinke hoeveelheid marihuana.

De verdachten kwamen op de radar van de politie nadat er onder de bezoekers van Sziget prijslijsten circuleerden.

In een verklaring die B. aflegde in de rechtbank in Boedapest betuigde hij spijt, bleek woensdag. Hij wilde jeugdvriend N. helpen met "zijn plan" en was naar eigen zeggen op zoek naar avontuur om te ontsnappen aan de eisen waar een topsporter aan moet voldoen.

De advocaat van N. wilde in de Volkskrant niet ingaan op B.'s beschuldigingen. Hij stelde wel dat het voor de strafmaat in Hongarije niet uitmaakt wie heeft bedacht om drugs te gaan verkopen.

In Hongarije kunnen hoge straffen worden gegeven voor drugsgerelateerde criminaliteit. Afgelopen zomer meldde justitie in Hongarije dat in een drugszaak van dergelijke omvang een levenslange celstraf kan worden opgelegd.

Of het tweetal ook zo'n hoge straf zullen krijgen, is nog maar de vraag.