De piek van het nieuwe coronavirus 2019-nCoV is in China nog niet bereikt, zegt Rode Kruis-hulpverlener Jaap Timmer op basis van deskundigen. De Nederlander is in China betrokken bij de coördinatie van de aanpak van het virus.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

Timmer heeft de taak om de samenwerking tussen het Chinese Rode Kruis, het Internationale Rode Kruis, de gezondheidsorganisatie WHO en andere hulporganisaties in goede banen te leiden. Zo voorziet hij instanties steeds van de nieuwste informatie, zorgt hij ervoor dat hulpmiddelen zoals mondkapjes op de goede plekken terechtkomen en spoort hij organisaties aan om hun informatie over het virus te blijven delen.

"Structuur brengen in de chaos", noemt Timmer het zelf in gesprek met NU.nl. Hij werkt vanwege het besmettingsgevaar al weken gedwongen vanuit zijn huis in de Chinese hoofdstad Peking.

71 Peking verandert van metropool in spookstad

Hoe is het om daar te werken?

"Onze medewerkers kunnen niet naar kantoor komen, dus we vergaderen en communiceren via Skype of per telefoon. Dat maakt het allemaal wat gecompliceerd en lastig."

"Het publieke leven ligt hier zo'n beetje stil, scholen zijn gesloten en ook bedrijven zijn deels gesloten. Mensen mogen ook nog niet reizen, dus sommigen kunnen niet terugkomen van hun vakanties na het vieren van het Chinese Nieuwjaar op 25 januari."

"Het wordt afgeraden om naar publieke gelegenheden te gaan. Ik ga alleen af en toe naar de supermarkt. Daar is tot mijn verbazing en opluchting alles nog te krijgen. Je komt alleen niet binnen zonder mondkapje. En voor de deur van mijn appartementencomplex staat iemand om de lichaamstemperatuur te controleren. Als die verkeerd is, word je doorverwezen naar een koortskliniek."

“Zoveel verschil met een griepgolf is er niet”

Dat is bizar toch?

"Ja, dat is redelijk bizar en zoiets kan ook alleen maar in China. Chinezen nemen zeer rigoureuze maatregelen en voor zover ik hoor en zie heeft iedereen daar ook begrip voor."

"Ik denk dat wij Nederlanders dit nooit op deze manier zouden regelen. Je kunt je toch niet voorstellen dat Amsterdam wordt afgesloten? Hier werken de autoriteiten en instanties gemakkelijk samen. Nederlanders zijn goed in polderen, maar dat kost ook veel meer tijd."

Een vrijwilliger neemt de temperatuur op van een bezoeker van een winkelcentrum in Peking. (Foto: Reuters)

Lukt het om de situatie in China onder controle te krijgen?

Lachend: "Mij niet. Dat moet je niet van mij verwachten. Maar serieus, de overheid is verantwoordelijk en die doet er alles aan de situatie onder controle te krijgen."

"Toch is er ook nog veel onduidelijk over het virus. Zo is een van de vreemdste dingen eraan dat iemand besmet kan raken van een persoon die nog geen verschijnselen toont van het virus. Bij de meeste virussen is dat wel het geval. Omdat we niet weten hoe die infectie verloopt, is het moeilijk om het virus te stoppen en te controleren."

"De meest optimistische schatting in China is dat de piek van het virus volgende week is bereikt."

Hoe zijn de mensen in China er zelf onder?

"Wat ik zie bij mijn familie - ik ben getrouwd met een Chinese - is dat zij angstig zijn, soms tot het paniekerige aan toe. Iedereen neemt het zeer serieus en erkent wat de overheid doet."

"In mijn directe omgeving hoor ik geen gezondheidsklachten van mensen. Ze vinden het wel vervelend dat ze bijvoorbeeld niet naar hun werk kunnen en er wordt wat gemopperd, maar van een opstand tegen de overheid is totaal geen sprake."

Chinese supermarkten doen er alles aan om de schappen gevuld te houden. (Foto: Reuters)

En wat betekent het voor u?

"Ik kan hier gewoon blijven. Zelfs als ik het virus krijg, is er een zeer beperkte kans dat ik overlijd. Het sterftepercentage van het virus ligt tussen de 2 en 3 procent. Ter vergelijking: bij een normale griep ligt dat tussen de 1,5 en 2 procent."

"Zoveel verschil met een griepgolf is er dus niet, behalve dat je van het coronavirus wel heel ziek kunt zijn. Ziekenhuizen zijn hierdoor overbelast. Daar ligt op dit moment het grote probleem."

"In Peking zijn er op dit moment ruim tweehonderd mensen besmet geraakt. Op een bevolking van 25 miljoen mensen is dat niet veel. Er overlijden in China bijvoorbeeld zevenhonderd mensen per dag door verkeersongelukken. Al is dat natuurlijk geen reden om niet voorzichtig te zijn met het virus."