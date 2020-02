De 38-jarige Pete Buttigieg is één van de kandidaten die in de race is voor het presidentschap van de Verenigde Staten. Buttigieg staat na het tellen van meer dan 70 procent van de stemmen in de voorverkiezingen van de Democratische Partij in Iowa verrassend genoeg aan kop in de peilingen.

Buttigieg is de jongste kandidaat ooit die een gooi doet naar het Amerikaanse presidentschap. Tevens is hij de eerste openlijk homoseksuele kandidaat die een grote, nationale campagne op touw heeft gezet. "Het is tijd voor een nieuwe generatie," zo luidt de slogan op zijn campagnewebsite.

De Democraat werd op 19 januari 1982 geboren in South Bend, een stad in de Amerikaanse staat Indianapolis. Op 29-jarige leeftijd werd hij burgemeester van de stad, de jongste ooit van een Amerikaanse stad met meer dan 100.000 inwoners. In 2009 ging Buttigieg het leger in en werd hij luitenant bij de inlichtingendienst van de Amerikaanse marine. In 2014 nam hij zeven maanden verlof als burgemeester voor een tour in Afghanistan, naar eigen zeggen geïnspireerd door de aanslagen op 11 september 2001.

Na zijn burgemeesterschap van South Bend, zette Buttigieg voor het eerst stappen richting de nationale politiek. Hij stelde zich in dat jaar kandidaat voor het voorzitterschap van het Democratisch Nationaal Comité. Hij boekte in deze verkiezing alleen geen succes.

'Mayor Pete' wil man van nieuwe generatie zijn

Buttigieg, die in Amerika vaak 'Mayor Pete' wordt genoemd vanwege zijn lastig uit te spreken achternaam (fonetisch Boet-e-dsjeds), wil zich presenteren als man van de nieuwe generatie. Hervorming van het Hooggerechtshof is één van zijn belangrijke politieke doelen. 'Mayor Pete' wil bijvoorbeeld een Hooggerechtshof van tien vaste rechters oprichten, met vijf andere rechters die roteren en alleen aangesteld worden met unanieme instemming van het vaste tiental. Hiermee wil hij bereiken dat de partijpolitieke invloed op het hof wordt teruggedrongen.

Buttigieg wil tevens werken naar een universele gezondheidszorg, waarbinnen particuliere zorgverzekeringen behouden blijven. Hij noemde dit eerder "medicare for all who want it." Ook ziet hij klimaatverandering als een groot thema waar de politiek zich mee bezig moet houden. Zo steunt hij het Akkoord van Parijs.

Ondanks de eerste veelbelovende uitslagen van de voorverkiezingen in Iowa, is lang niet iedereen overtuigd van de geschiktheid van Buttigieg als kandidaat. Hij profileert zich als millennial maar weet toch niet echt jongeren voor zich te winnen. Zij zijn niet per se enthousiast over zijn gematigde verkiezingsprogramma. Dat Buttigieg nog maar weinig ervaring heeft in de nationale politiek wordt tevens door meerderen gebruikt als argument om de geschiktheid van de Democraat in twijfel te trekken. Nooit eerder maakte iemand de stap van het burgemeesterschap van een kleine stad naar het machtigste ambt ter wereld.

Oud-luitenant zou eerste lhbti-kandidaat van grote partij zijn

Als Buttigieg daadwerkelijk de presidentskandidaat wordt voor de Democraten, zou hij de eerste openlijk homoseksuele kandidaat voor een van de twee grote partijen zijn. De Democraat vermijdt zijn homoseksualiteit ook niet als onderwerp in zijn speeches.

Zo vertelde hij in één van zijn speeches in Iowa over de eerste keer dat hij als vrijwilliger in de staat werkte tijdens de campagne van Barack Obama in 2008. "Deze staat gaf mij de toestemming om te geloven dat iemand als ik de trouwring die ik nu om heb kan dragen." Buttigieg trouwde in 2018 met Chasten Glezman.

In een interview met TIME legt Buttigieg uit hoe zijn homoseksualiteit de boodschap die centraal staat in zijn campagne beïnvloedt. "Onze boodschap over ergens bij horen is gecreëerd om iedereen zich welkom te laten voelen en mijn eigen zoektocht naar een gevoel van ergens bij horen heeft natuurlijk te maken met anders zijn omdat ik homoseksueel ben."