De maand januari was wereldwijd de warmste januari sinds het begin van de temperatuurmetingen in 1981, meldt weerbureau Weerplaza woensdagochtend. Gemiddeld was het wereldwijd 0,77 graden warmer dan de gemiddelde temperatuur in januari van 1981 tot 2010.

Het vorige warmterecord was de januari van 2016. Toen werd het wereldwijd 0,74 graden warmer dan de gemiddelde temperatuur van januari.

In Europa is het oude warmterecord in januari ruimschoots verbroken, schrijft Weerplaza. In 2020 was het in Europa 3,1 graden warmer dan de gemiddelde januarimaand. Daarmee is het vorige record van januari 2007, met 0,2 procentpunten verbroken.

Vooral in het noordoosten van Europa was het warmer dan gebruikelijk: op sommige plaatsen was het volgens het weerbureau meer dan 6 graden warmer dan het gemiddelde.

Niet overal ter wereld was januari warmer dan gemiddeld

In onder andere Alaska, Noordwest-Canada, Noordoost-Canada en in een groot deel van Groenland was het in januari juist kouder dan normaal. Dat is goed nieuws voor het zee-ijs in dat gebied: in de Barentszzee is het zee-ijs bijna gelijk aan het klimatologisch gemiddelde.

Toch betekent de regionaal koudere periode volgens Weerplaza niet dat het zee-ijs is hersteld. Hoewel het oppervlakte van het zee-ijs bijna gelijk is aan het gemiddelde, is de dikte van het ijs dat niet.

Niet alleen in Alaska, Canada en Groenland was het kouder dan een gemiddelde januarimaand. Ook in het noorden van Afrika, Azië, Australië en Zuid-Amerika was het iets kouder dan normaal.

Gemiddelde temperatuur zeewater bijna gelijk aan piekwaarde El Niño



De warme januarimaand heeft ook gevolgen voor de temperatuur van het zeewater. Uit analyse is gebleken dat de gemiddelde temperatuur van de lucht vlak boven het zeewater en de oppervlakte van de onderliggende zee dicht bij de piekwaarde lagen tijdens het natuurverschijnsel El Niño in 2015-2016.

Dit is volgens Weerplaza zorgelijk te noemen, omdat er nu geen sprake is van El Niño. Maar de zeewatertemperatuur van de oppervlakte van de Centrale Stille Oceaan lijkt niet nog verder op te gaan lopen, omdat er in de komende periode geen El Niño wordt verwacht.