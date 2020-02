Drie Nederlanders zitten in quarantaine op een cruiseschip bij Japan, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag. Op het schip zijn tien personen positief getest op het coronavirus 2019-nCoV. Er zijn geen aanwijzingen dat de Nederlanders besmet zijn met het virus.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

Ongeveer 3.700 mensen zijn aan boord van de Diamond Princess. De besmette personen zijn van het cruiseschip gehaald en naar een ziekenhuis in Japan gebracht.

De Nederlandse ambassade in Tokio staat in nauw contact met het drietal en de Japanse autoriteiten, vertelt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Japan heeft de leiding over de situatie.

De woordvoerder kan niet vertellen of de drie Nederlanders familie van elkaar zijn. De Telegraaf staat in contact met twee Nederlanders op het schip. Het gaat volgens de krant om een echtpaar.

"De paniek neemt behoorlijk toe", zeggen de vakantiegangers tegen de krant. "We zijn op open zee en mogen onze cabine voor de duur van twee weken niet verlaten. Er wordt weinig informatie gegeven. Wel krijgen we eten bezorgd, maar al met al is het een klotesituatie."

De Diamond Princess is niet het enige cruiseschip met besmette personen aan boord. In Hongkong ligt eveneens een cruiseschip stil. De achttienhonderd passagiers worden in quarantaine gehouden en worden getest op het virus. Hiertoe werd besloten omdat drie opvarenden met het virus besmet bleken te zijn.