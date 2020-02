De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) de jaarlijkse State of the Union gegeven, het equivalent van de Nederlandse troonrede. Trump greep de gelegenheid aan om economische successen van de Verenigde Staten aan te stippen en sprak van een "Amerikaanse comeback".

De toespraak van Trump in het kort: 'Amerika staat er beter voor dan ooit tevoren'

Werkeloosheid in alle Amerikaanse bevolkingsgroepen lager dan ooit

Terugblik op doden 'monster' Soleimani, wil dialoog met Iran

Niet aan fel bekritiseerde wapenwetten komen

De State of the Union wordt gezien als de belangrijkste politieke toespraak van het jaar. Trump vertelt het Amerikaanse volk hoe hun land ervoor staat en zet zijn beleidsdoelen voor het komende jaar uiteen.

Nog voor de toespraak begon, was er een opvallend voorval tussen de president en de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi. Laatstgenoemde leek haar hand uit te steken om die van Trump te schudden, maar hij leek het aanbod af te slaan. Na de speech van Trump scheurde Pelosi zijn toespraak demonstratief doormidden.

Nancy Pelosi steekt haar hand uit. Het is niet duidelijk of Donald Trump de hand heeft gezien. (Foto: Reuters)

Trump schept op over economische successen

Trump begon zijn toespraak met het opsommen van alle economische successen die zijn land de laatste jaren heeft meegemaakt onder zijn bewind. "Door mijn regering zijn we de grootste gas- en olieproducent geworden", aldus Trump. De Amerikaanse nieuwssite CNN, die net als veel andere media live aan het factchecken was, schrijft dat de VS dat al werd onder voormalig president Barack Obama.

In het Amerikaanse Lagerhuis heerste een gespannen sfeer. Veel Democraten maakten af en toe hoongeluiden en een demonstrant werd tijdens de toespraak uit het gebouw gezet. Trump ging onverstoorbaar door met het noemen van successen en stipte aan dat de VS er door zijn regering ruim twaalfduizend bedrijven bij heeft gekregen, een statistiek die klopt volgens Amerikaanse media.

Daarnaast zou de werkloosheid onder alle etnische minderheden op een "historisch laag punt" zijn en ziet de toekomst voor hen er straks nog veel rooskleuriger uit, aldus Trump.

62 Democratische leider Nancy Pelosi verscheurt speech van Trump

'Socialisme zal ons gezondheidsstelsel nooit vernietigen onder mijn bewind'

De president sprak ook uitgebreid over de medische zorg in zijn land en het tweede amendement, het recht op het bezitten en dragen van een vuurwapen. "Onder mijn leiding zal socialisme nooit ons gezondheidsstelsel vernietigen", zei Trump. Hij benadrukte ook dat hij een groot voorstander blijft van het recht om jezelf met een vuurwapen te verdedigen.

Trump noemde ook op dat door hem de Iraanse generaal Qassem Soleimani is uitgeschakeld, "het monster dat duizenden Amerikanen doodde en verwondde", aldus de president. "De sancties die wij Iran hebben opgelegd, leggen hun economie stil. Als zij er klaar voor zijn, willen wij ze helpen de economie op spoedige wijze te laten herstellen."

Ook het ombrengen van voormalig IS-leider Abu Bakr Al Baghdadi kwam hem op luid applaus te staan van zowel Republikeinen als Democraten.

De gespannen sfeer tussen Republikeinen en Democraten vanwege het lopende impeachmentproces was voelbaar. (Foto: Reuters)

'Trump stond overtuigend te spreken'

Voor- en tegenstanders van Trump schrijven dat de president overtuigend stond te spreken, los van de inhoud van de toespraak. "Als hij zo blijft presteren, wint hij over negen maanden de verkiezingen", aldus politiek verslaggever Doug Heye van CNN.

De overtuiging van Trump kan ook te maken hebben met de vorderingen in het impeachmentproces waarin de president verwikkeld is. Hoewel enkele Republikeinse senatoren net als al hun Democratische collega's vinden dat hij een misstap heeft begaan met betrekking tot Oekraïne en het achterhouden van militaire steun voor eigen gewin, lijkt het uitgesloten dat Trump wordt afgezet door de Amerikaanse Senaat.