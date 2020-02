De Nederlandse atleet Roelf B., die vastzit in Hongarije op verdenking van drugshandel, betuigt spijt voor zijn daden en wilde naar eigen zeggen alleen jeugdvriend Gert-Jan N. helpen met de verkoop, schrijft de Volkskrant woensdag op basis van de verklaring die B. heeft afgelegd bij het Hongaarse Openbaar Ministerie.

Woensdag beslist de Hongaarse rechtbank of de twee Nederlanders langer in voorarrest blijven zitten. Het tweetal werd opgepakt toen zij op muziekfestival Sziget in Boedapest drugs verkochten.

De mannen hadden drugs met een straatwaarde van honderdduizenden euro's bij zich en waren goed voorbereid, aldus Hongaarse autoriteiten. In het land geldt een streng antidrugsbeleid: de mannen riskeren jarenlange celstraffen. Eerder sloot de Hongaarse justitie levenslang al niet uit

'B. zocht naar avontuur naast leven van een topsporter'

Volgens B. was hij "naïef en dom" dat hij N. wilde helpen met "zijn plan". De man uit Stadskanaal was naar eigen zeggen opzoek naar "avontuur" om te ontsnappen aan de dagelijkse eisen van het leven van een topsporter. Jaren geleden maakte B. deel uit van de nationale EK-ploeg.

De advocaat van Gert-Jan N. wil in gesprek met de Volkskrant niet ingaan op de beschuldigingen. Wel zegt hij dat het "voor de strafmaat in Hongarije niet uitmaakt wie het plan om drugs te verkopen bedacht heeft".

Als de mannen definitief worden veroordeeld, kunnen ze een verzoek indienen om hun straf in Nederland uit te zitten. Volgende maand wordt de zaak voor het eerst inhoudelijk behandeld.