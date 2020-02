Tenminste 3.700 passagiers op een cruiseschip voor de kust van de Japanse stad Yokohama moeten verplicht veertien dagen aan boord in quarantaine blijven nadat bij tien mensen het nieuwe coronavirus is vastgesteld, meldt het Japanse ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn woensdag. Mogelijk zijn er nog veel meer mensen besmet: een klein deel van de passagiers is tot nu toe getest.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

In totaal zijn er bij 273 mensen monsters afgenomen, schrijven internationale media. Van 31 mensen zijn de resultaten bekend, een derde bleek tot nu toe besmet. Passagiers zijn gevraagd om zo veel mogelijk tijd in hun eigen kamer door te brengen.

De besmette mensen zijn van het schip gehaald en naar een ziekenhuis gebracht. Zij hebben het virus mogelijk gekregen van een passagier uit Hongkong. De tachtigjarige man reisde vanuit Yokohama naar Hongkong met het schip en werd na aankomst positief getest op het virus.

Het schip, de Diamond Princess, was toen alweer onderweg naar Japan maar mocht sindsdien niet aanleggen in de haven.

Dodental coronavirus nadert vijfhonderd

Het coronavirus eiste dinsdag 65 levens in China waardoor het dodental is opgelopen naar 490. Het aantal besmettingen liep met 3.156 op naar bijna 24.000. De laatste dagen kwamen er iedere dag steevast zestig dodelijke slachtoffers en circa drieduizend besmettingen bij. Dinsdag erkende het Chinese dagelijkse bestuur dat er fouten zijn gemaakt in de bestrijding van het virus.

De gezondheidsorganisatie WHO riep coronavirus 2019-nCoV eerder uit tot internationale gezondheidscrisis maar benadrukte dinsdag dat er nog geen sprake is van een pandemie, een wereldwijde epidemie. Nieuwe landen die besmettingen melden worden in de gaten gehouden, aldus de WHO.

Andere landen waar het virus eerder is vastgesteld melden ook steeds meer ziektegevallen. Zo kwamen er de afgelopen dagen een handvol besmettingen bij in de Verenigde Staten en ook in Duitsland werd een kind positief getest, terwijl in Hongkong de tweede dode viel buiten China.

Diverse vliegmaatschappijen lieten de laatste dagen weten dat zij China langer blijven mijden. Meerdere landen hebben al het luchtverkeer met het Aziatische land al stilgelegd.