Nadat 62 procent van de stemmen is geteld, staat Pete Buttigieg aan kop in de voorverkiezingen van de Democratische Partij in Iowa. Iowa is de eerste staat waar democraten kunnen stemmen op hun favoriete presidentskandidaat voor de verkiezingen in november.

Pete Buttigieg kan op het moment rekenen op 26.9 procent van de stemmen. Na hem volgen Bernie Sanders (25,1 procent), Elizabeth Warren (18,3 procent) en oud-vicepresident Joe Biden (15,6 procent).

Iowa vormt traditioneel de aftrap van de Democratische voorverkiezingen. In meer dan zestienhonderd scholen, buurtcentra en bibliotheken kwamen stemmers samen om door te geven wie zij de beste kandidaat vinden om in november hun partij te vertegenwoordigen bij de presidentsverkiezingen. Winst in Iowa betekent een onmiddellijke boost voor de geloofwaardigheid en media-aandacht van een kandidaat.

De traditionele eerste voorverkiezing van de Democratische Partij verloopt chaotisch door problemen met een nieuwe app waarmee districten hun uitslag moeten doorgeven. Veel districtsleiders konden de app niet gebruiken omdat deze vastliep of doordat ze de app niet inkwamen door de strenge beveiligingseisen.

De huidige leider van de tussenstand, Pete Buttigieg, werd op 29-jarige leeftijd gekozen tot burgemeester van South Bend. Hij was daarmee de jongste burgervader van een Amerikaanse stad met meer dan 100.000 inwoners. Hij is bovendien Afghanistanveteraan. De Democraat diende als luitenant in het leger.