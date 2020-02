Honderden migranten protesteerden dinsdag voor de tweede dag op rij op het Griekse eiland Lesbos. De migranten vragen om een snellere afhandeling van hun asielverzoeken en demonstreren tegen de slechte leefomstandigheden. Bewoners van het eiland hielden een tegenprotest en willen dat de vluchtelingenkampen sluiten.

In het grootste kamp van het eiland, Moria, zitten nu meer dan vijf keer zo veel mensen als het kan herbergen. Vluchtelingen en migranten riepen tijdens de protesten "vrijheid" en hielden borden met de tekst "onze kinderen leven nog" omhoog.

De vluchtelingen en migranten willen dat hun asielverzoeken sneller afgehandeld worden en willen weg van het eiland. Op dit moment moeten mensen meer dan een jaar wachten voordat ze een asielaanvraag kunnen doen.

Een ooggetuige meldde dat de demonstranten zonder excessief geweld uiteengejaagd zijn door de ordetroepen. Maandag zette de politie traangas in tegen demonstrerende vluchtelingen en migranten die naar de hoofdstad van het eiland, Mytilini, wilden trekken. Zo'n veertig mensen werden gearresteerd.

Hulporganisaties trekken al jaren aan de bel over het overvolle kamp Moria, waar plek is voor drieduizend mensen. In en rondom het kamp leven nu zo'n negentienduizend mensen in een uitzichtloze situatie. Bewoners hebben volgens Stichting Vluchteling een groot gebrek aan toiletten, douches, stromend water en elektriciteit. Veel van hen hebben luizen en schurft en maken zich zorgen over de aankomende vorst.

Griekenland vormde lang een poort naar Europa voor meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen en migranten die oorlog en armoede ontvluchtten in 2015 en 2016. Lesbos en andere Griekse eilanden worstelen al lang met een nieuwe toestroom van vluchtelingen en migranten.

Bewoners houden tegendemonstratie

Dinsdag hielden bewoners van het eiland een tegendemonstratie buiten een regeringsgebouw op Lesbos. Daar riepen ze op tot het sluiten van de vluchtelingenkampen. Op een bord stond "Lesbos is een Grieks eiland".

Sinds de conservatieve regering van premier Kyriakos Mitsotakis in juli aan de macht kwam in Griekenland, stelt het land zich strenger op ten opzichte van de kampen. De regering wil vluchtelingen van wie het asielverzoek afgewezen is, deporteren.

Een woordvoerder van de regering zei dat de demonstraties bewijzen dat de staat zijn burgers moet beschermen en nieuw beleid moet doorvoeren.

Volgens een bron binnen de politie zijn meer ordetroepen en beveiligers onderweg naar het eiland.