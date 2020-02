De Verenigde Staten hebben voor het eerst in tientallen jaren een nieuw wapen aan het nucleaire arsenaal toegevoegd, bevestigt het Amerikaanse ministerie van Defensie dinsdag. Het gaat om een relatief kleine kernkop die kan worden gelanceerd vanaf onderzeeërs.

De W76-2, zoals het wapen heet, is volgens het Pentagon bedoeld om potentiële vijanden, zoals Rusland, te laten zien dat zij niet beter bewapend zouden zijn dan de Verenigde Staten.

Daarnaast moet het mogelijke tegenstanders afschrikken nucleaire wapens in te zetten, omdat de VS naar eigen zeggen makkelijk kan reageren op een dreiging.

Het wapen is onderdeel van de wens van de Amerikaanse president Donald Trump om het nucleaire arsenaal van de VS te moderniseren en verbeteren. Dit gaat in tegen het beleid van de vorige president, Barack Obama, die nucleaire bewapening juist wereldwijd wilde terugdringen.

Critici vrezen grotere kans op kernoorlog

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt tegen AP dat de W76-2 de veiligheid van Amerikanen verbetert, omdat de kans op een nucleaire oorlog er kleiner door wordt. Critici, onder wie een aantal Democraten in het Amerikaanse Congres, menen dat het wapen juist het tegenovergestelde doet.

Volgens het ministerie zal het wapen alleen gebruikt worden in "bijzondere omstandigheden" en moet de kernkop Rusland ontmoedigen een nucleair conflict te beginnen.

Kernkop is minder destructief dan grotere varianten

Tegenstanders van de kernkop vrezen dat de VS nu makkelijker voor een nucleaire reactie kan kiezen in een conflict, omdat de kleinere W76-2 minder destructief is dan de grotere kernkoppen. Daarnaast vinden critici dat het wapen overbodig is, omdat de VS al over kleinere kernkoppen beschikt.

Hoeveel schade de kernkop precies kan aanrichten, houdt de regering geheim. Volgens AP gaat het mogelijk om een bom van 5 kiloton, die een derde van de door de bom op Hiroshima in de Tweede Wereldoorlog veroorzaakte schade kan aanrichten. Grotere wapens in het arsenaal zijn 90 tot 475 kiloton.