Vanwege koeler weer vormen geen van de ruim honderd natuurbranden die momenteel in Australië woeden een direct gevaar voor mensenlevens, melden Australische autoriteiten. De 'zwarte zomer' die in september begon is echter nog niet afgelopen, benadrukte premier Scott Morrison dinsdag op de eerste parlementsbijeenkomst na de zomervakantie.

Het Australische parlement kwam dinsdag voor het eerst weer bij elkaar sinds de zomer. Morrison maakte van deze gelegenheid gebruik door de slachtoffers van de branden te eren: "Deze zwarte zomer heeft ons nationale karakter en onze wilskracht laten zien. De branden zijn nog niet voorbij en op veel plekken ligt het gevaar nog voor ons."

Tijdens zijn speech liet Morrison weten dat er een nationaal onderzoek komt naar het handelen van de overheid tijdens de bosbrandcrisis. In januari zei Morrison al dat hij een voorstel had ingediend voor dit onderzoek. Hierbij wordt onder meer gekeken naar het uitrukken van hulpdiensten, de rol van de federale regering en de invloed van klimaatverandering.

Al sinds het uitbreken van de branden in september krijgt de regering kritiek, omdat de overheid het standpunt aanhield dat klimaatverandering "gedeeltelijk" de oorzaak is van de branden. Veel Australiërs waren het niet eens met deze voorzichtige bewoording.

Niet alleen het standpunt van de premier zorgde voor kritiek. Hij ging ondanks de hevige bosbranden alsnog op vakantie naar Hawaï en de lokale bevolking beschuldigde hem van te laat en halfslachtig ingrijpen.

Noodtoestand van kracht in hoofdstad

Terwijl volgens autoriteiten geen van de branden een direct gevaar vormen, is de noodtoestand nog wel van kracht in de Australische hoofdstad Canberra. Deze werd vrijdag uitgeroepen vanwege een natuurbrand ten zuiden van de stad, ter grootte van 185 kilometer.

Deze vlammenzee dreigde oncontroleerbaar te worden als gevolg van de droge grond, de temperaturen van boven de 40 graden en de stevige wind. Nog steeds woeden er grote branden ten zuiden van Canberra.

De branden hebben tot nu toe 33 mensenlevens gekost, evenals naar schatting 1 miljard dierenlevens. Een gebied bijna zo groot als Griekenland is in vlammen opgegaan en ruim 2.500 huizen zijn verwoest.