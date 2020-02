Een van de negen Belgische evacués uit Wuhan is besmet met het nieuwe coronavirus, maken Belgische autoriteiten dinsdag bekend. De vrouw verkeert in goede gezondheid, ze vertoont op dit moment geen ziektesymptomen.

De vrouw is overgeplaatst naar het Sint-Pieterziekenhuis in Brussel. "Daar is alle expertise en omkadering aanwezig om de beste zorg te garanderen", aldus de autoriteiten.

De acht andere Belgen uit Wuhan testten negatief op het virus. De testen werden maandag uitgevoerd in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek, waar ze de afgelopen twee nachten ook verbleven. Ook een Deense burger, die daar tijdelijk was opgevangen, blijkt niet besmet.

De Belgen en de Deen kwamen zondag per evacuatievlucht aan op een militair vliegveld in de buurt van het Franse Marseille. Aan boord zaten ook vijftien Nederlanders en twee Chinese partners. Deze zeventien personen zijn in de nacht van zondag op maandag teruggekeerd naar Nederland.

De groep moet twee weken in quarantaine, wat verplicht is voor iedereen die Wuhan verlaat. "Het beleid verandert niet nu iemand positief is getest", zegt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). "Je weet dat zoiets kan gebeuren, dus daar is van tevoren al rekening mee gehouden."