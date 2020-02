Een van de negen Belgische evacués uit Wuhan is besmet met het nieuwe coronavirus, maken Belgische autoriteiten dinsdag bekend. De persoon verkeert in goede gezondheid en vertoont op dit moment geen ziektesymptomen.

De persoon is overgeplaatst naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. "Daar is alle expertise en omkadering aanwezig om de beste zorg te garanderen", aldus de autoriteiten.

De acht andere Belgen uit Wuhan testten negatief op het virus. De testen werden maandag uitgevoerd in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek, waar de evacués afgelopen twee nachten ook verbleven. Ook een Deense burger, die daar tijdelijk was opgevangen, blijkt niet besmet.

De betrokken viroloog Marc Van Ranst zegt tegen VRT Nieuws dat hij geen zorgen maakt over verdere besmettingen. "Dit is geen positief geval waar andere gevallen kunnen uit voortkomen", vertelt hij. De betrokken persoon is geïsoleerd en binnen een paar dagen is die persoon virusvrij."

Belgen en Nederlanders samen naar Europa gevlogen

De Belgen en de Deen kwamen zondag per evacuatievlucht aan op een militair vliegveld in de buurt van het Franse Marseille. Aan boord zaten ook vijftien Nederlanders en twee Chinese partners. Deze zeventien personen zijn in de nacht van zondag op maandag teruggekeerd naar Nederland.

De Nederlandse groep moet twee weken in quarantaine, wat verplicht is voor iedereen die Wuhan verlaat. Een deel zit sinds maandag in thuisquarantaine, de rest wordt elders op opgevangen. Uit medische controles blijkt dat zij in goede gezondheid verkeren en geen symptomen vertonen.

"Het beleid verandert niet nu iemand positief is getest", zegt Harald Wychgel, woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). "Je weet dat zoiets kan gebeuren, dus daar is van tevoren al rekening mee gehouden."

Wychgel benadrukt dat het geen nut heeft om de Nederlandse groep alsnog te testen op het coronavirus, omdat de drager van het virus daarvoor in een bepaald stadium van de ziekte moet zitten. Daardoor is het in de praktijk mogelijk dat een besmet persoon alsnog negatief test op het virus.

Meer dan zestig doden gevallen op één dag

Er zijn zeker 20.595 personen besmet met het coronavirus, vooral binnen China. Het aantal personen dat om het leven is gekomen door de gevolgen van het coronavirus, is inmiddels gestegen naar 427. Vrijwel alle doden vielen op het Chinese vasteland. Twee personen kwamen om het leven op de Filipijnen en in Hongkong.

Meerdere landen halen hun burgers uit Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak. De miljoenenstad zit al enige tijd op slot. Personen mogen alleen in uitzonderlijke gevallen en onder voorwaarden de stad verlaten.

Besmette personen in Europa worden net zoals in China geïsoleerd. De incubatietijd, de periode tussen het moment dat iemand besmet raakt en voordat diegene ziekt wordt, is gemiddeld zeven dagen en maximaal twee weken. Volgens het RIVM staat niet vast dat een besmette persoon het virus in de incubatietijd kan overdragen.