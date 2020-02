De traditionele eerste voorverkiezing van de Democratische Partij verloopt zeer chaotisch door problemen met een nieuwe app waarmee districten hun uitslag moeten doorgeven. De uitslag van de belangrijke stemming wordt volgens persbureau Bloomberg op z'n vroegst woensdag verwacht.

Veel districtsleiders konden de app niet gebruiken omdat deze vastliep of doordat ze de app niet inkwamen door de strenge beveiligingseisen. Zij moesten daardoor alsnog telefonisch hun uitslagen doorgeven aan het hoofdkantoor van de Democraten dat hier niet op was voorbereid.

De problemen zijn niet het gevolg van een hack, beklemtonen de Democraten. Zij stellen eerst extra "kwaliteitscontroles" te willen uitvoeren voordat de uitslag bekendgemaakt wordt. Zo moeten de districten ook foto's van de uitslag doorsturen om deze te bevestigen.

Iowa vormt traditioneel de aftrap van de Democratische voorverkiezingen. In meer dan zestienhonderd scholen, buurtcentra en bibliotheken komen stemmers samen om door te geven wie zij de beste kandidaat vinden om in november hun partij te vertegenwoordigen bij de presidentsverkiezingen.

Zowel Sanders als Buttigieg claimt overwinning

Persbureau AFP meldt dat Bernie Sanders op basis van indicaties de overwinning heeft geclaimd. Maar volgens CNBC zou ook kandidaat Pete Buttigieg dinsdagochtend, op basis van zijn eigen indicaties, ook claimen de meeste stemmen te hebben gekregen.

Iowa is een kleine staat en heeft niet veel kiesmannen te vergeven. De bevolking is voor ongeveer 90 procent wit, relatief verouderd en weinig stedelijk. Iowa vormt dus geen goede demografische afspiegeling van de Verenigde Staten (of de Democratische Partij) als geheel.

Toch zijn de voorverkiezingen in Iowa belangrijk. Vooral omdat het al sinds 1972 de eerste zijn. Winst in Iowa betekent een onmiddellijke boost voor de geloofwaardigheid van een kandidaat. Ook de media kijken massaal mee, dus wie in Iowa wint, kan zich verheugen op veel publiciteit.