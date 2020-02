De afgelopen presidentsverkiezingen in Malawi moeten opnieuw gehouden worden. Bij de stemmingsronde in mei 2019 is er Tipp-Ex, een witte correctievloeistof, gebruikt om stemmen te vervalsen, zo oordeelt het Constitutionele Hof. Binnen vijf maanden moeten inwoners van Malawi opnieuw naar de stembus.

Zittend president Peter Mutharika won de vorige verkiezingen met een klein verschil ten opzichte van zijn belangrijkste politieke rivaal Lazarus Chakwere: 38,6 om 35,4 procent van de stemmen. Mutharika's overwinning zorgde voor veel onrust onder de bevolking.

Volgens Chakwere moesten ruim 1.4 miljoen stembiljetten ongeldig worden verklaard. Een rechter van het Hof erkende maandag dat "veel dingen mis zijn gegaan".

Het besluit wordt door experts gezien als een enorme overwinning voor de democratie in een van de armste landen ter wereld, schrijft The Guardian. Rechters hadden ruim tien uur nodig om vijfhonderd pagina's aan beslissingen voor te lezen. Zij werden gedurende die tijd streng beveiligd door zwaarbewapende militairen.

Voormalig vice-president Saulos Chilima, die bij de laatste verkiezingen met zo'n 20 procent als derde eindigde, wordt door de uitspraak opnieuw de vicepresident, tot de volgende verkiezingen plaatsvinden.